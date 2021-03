Blij met ban plastic zakjes

De supermarkt is wel van plan hier geld voor te gaan vragen. Slechts een derde van de respondenten is bereid hiervoor te betalen. Als de boodschappen duurder zouden worden door de extra kosten voor de verpakking, dan zouden de meeste stemmers naar een andere winkel gaan.

Veel deelnemers zijn helemaal niet blij met het voornemen van de supermarkten om geld te vragen voor de groentezakjes, zo blijkt uit veel reacties. „Prima om de verpakking te veranderen, maar niet op kosten van de consument.”

Iemand anders ziet een oplossing die zelfs goedkoper is. „Groenten kunnen prima zonder verpakking. Komkommers en tomaten werden vroeger ook gewoon zonder omhulsel verkocht.” Veel andere respondenten pleiten voor papieren zakjes, in plaats van bioplastic. Een van hen somt op: „Papier is beter biologisch afbreekbaar en waarschijnlijk ook veel minder duur.”

Een meerderheid is wel bereid eigen zakjes mee te nemen naar de winkel, als dat het milieu zou helpen. Een opmerking: „De groenteman verkocht vroeger alles in een oude krant. Daar was niets verkeerd aan. Dus kranten kun je als klant ook prima meenemen naar de supermarkt”. Toch heeft iemand wel bezwaar: „De boodschappen zijn al duur genoeg. Ik heb geen zin om dan ook nog met een eigen tas en met eigen zakjes aan de gang te gaan. De supermarkt moet maar regelen dat ik mijn boodschappen mee kan nemen”.

Het weren van plastic verpakking voor de groenten zou volgens een meerderheid leiden tot een minder grote plasticberg. Verder vinden de respondenten dat andere supermarkten Albert Heijn moeten volgen in hun plasticbeleid. Een respondent wordt bijvoorbeeld iedere keer weer boos als hij ziet dat groenten en fruit onnodig zijn verpakt in plastic. Iemand anders: „Plastic is vast heel handig vanwege hygiëne en logistiek, maar we doen het pas vijftig jaar met plastic. Vroeger voldeden papier en glas prima”.

Driekwart vindt dat winkels zich meer moeten inspannen voor het weren van plastic uit de schappen. „Zolang afbreekbare producten duurder zijn dan plastic, blijven bedrijven kiezen voor plastic. Zo blijft de plasticberg in stand”, merkt een deelnemer op. Een ander wijt het aan regels van onder andere de EU dat winkels vastzitten aan plastic en pleit daarom voor minder regels omtrent verpakkingen.

Aan de andere kant vindt twee derde dat de overheid juist meer regels moet stellen aan supers voor het verminderen van plastic afval. Een reactie: „De overheid moet regels maken en die ook handhaven en niet het zoveelste convenant afspreken met de industrie. Na tien jaar blijkt er niets te zijn gebeurd en dan wordt er weer een convenant afgesloten.”

Verder vindt bijna iedereen dat consumenten zelf hun best moeten doen om plastic afval te vermijden. Veruit de meesten betitelen plastic afval als een ’groot probleem’. Een respondent schrijft: „Het verstikt de zeeën, open water en natuurgebieden en dieren hebben er steeds meer van in hun maag. Laat meteen een verbod ingaan op plastic verpakkingen”.