Bozenik komt er wel

Die jongen is net 20, zeer enthousiast en scoort ook nog! Dan moet je niet roepen dat hij meer moet brengen. Geen goede aanpak van Dick. Het is wel een juiste zet om Bozenik extra te laten begeleiden door Van Persie! Kop op Dick, we gaan nog genieten van deze jonge spits!

D. Passchier, Den Haag