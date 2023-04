Treinkaartjes in prijs verhogen zodat er minder reizigers met de trein gaan maar dat veroorzaakt mede de daling van inkomsten voor de NS. De hoge treintyarieven zijn mijns inziens juist de reden dat er minder reizigers zijn, het openbaar vervoer is te duur. De treinen in andere landen zitten wel vol omdat het daar betaalbaar is. Dit is het resultaat van de privatisering van het openbaar vervoer. Grote delen van Nederland zitten zelfs zonder openbaar vervoer omdat er trajecten worden geschrapt omdat ze niet rendabel genoeg zijn.

Verlaag de prijzen dusdanig dat het openbaar vervoer weer voor iedereen betaalbaar wordt.

Aart Bijvoet, Volendam