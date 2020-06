Brief 3: ’Geld naar Curaçao? En wij dan?’

Vele bejaarden in Nederland zijn naar de voedselbank bezuinigd en wanneer er straks weer een tekort is aan ic-bedden door het blind bezuinigen in de laatste jaren, moeten de ouderen maar gewoon dood gaan.

Nu roept ’links Nederland’dat er meer geld naar Zuid-Europa en vooral naar Curaçao moet, waar de corruptie al decennia lang niet werd aangepakt.

Dus willen zij kennelijk nog meer bezuinigen op onze gezondheidszorg.

Tiemen Dinkeloo, Heerhugowaard

