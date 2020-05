Hoezo zijn de risico’s acceptabel?

We zouden naar de Johannes, zij en ik. Het Amsterdams Gemengd Koor zong Bachs meesterwerk op zondagavond 8 maart, in het Concertgebouw. Ik had de kaartjes lang van tevoren geregeld, in een tijd dat Nederland nog niet achterdochtig door de supermarkt laveerde en we nog schouder aan schouder in treinen, schouwburgen en concertzalen zaten.