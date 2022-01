Uitslag Stelling: Ict fiscus moet op orde zijn

Een respondent schrijft: „Het is toch van de zotte dat zoiets in een modern land niet goed geregeld is.” Een ander stelt dat alles op alles gezet moet worden om een ’goed en eerlijk’ belastingsysteem op te zetten. „Gebeurt dit niet dan zal de onrust in de maatschappij toenemen omdat mensen zich door de overheid bestolen voelen.”

Iemand merkt op dat het feit dat het ict-systeem van de fiscus niet op orde is de belastingbetaler veel geld kost en zegt: „Elk bedrijf moet zijn ict op orde hebben, de overheid dus ook.”

Respondenten vinden dat er voldoende middelen beschikbaar moeten worden gesteld om deskundige ict’ers aan te kunnen nemen. „Salarissen bij de overheid blijven achter bij het bedrijfsleven waardoor talenten de overheid verlaten”, aldus een van hen. Een ander stelt dat het belastingstelsel eenvoudiger moet worden, ’zonder alle uitzonderingsregeltjes die ook de ict-systemen onnodig complex maken’.

Vrijwel niemand begrijpt waarom de overheid niet harder heeft ingegrepen toen de Algemene Rekenkamer in 2019 vaststelde dat meer dan de helft van de ict-systemen van de Belastingdienst verouderd was. „Het begint allemaal met gebrek aan visie”, aldus een respondent. „Waarom is er geen routekaart zodat je precies weet waar het naartoe gaat en wat er nodig is om dit te realiseren?”

Anderen constateren dat dit het resultaat is van jarenlange bezuinigingen en warrig beleid vanuit de Kamer, ’waardoor de ict ook rommelig wordt’.

Het uitstel van de btw-verlaging op groente en fruit wekt veel irritatie omdat de verhoging van de lage btw van 6% naar 9% in 2019 wel zonder problemen lijkt te zijn doorgevoerd. „Zodra er fiscale verhogingen bekend worden gemaakt zijn de ict-systemen van de fiscus in een mum van tijd aangepast. Verlagingen daarentegen worden steeds op de lange baan geschoven en mondjesmaat doorgevoerd”, klaagt iemand. „Het zijn niet alleen de gammele ict-systemen die vernieuwd moeten worden, ook het hele ’over-de-houdbaarheidsdatum-zijnde’ ambtenarenapparaat is sterk aan vernieuwing toe”, stelt een ander.

Sommige respondenten hebben zo weinig vertrouwen in de overheid, dat ze de berichtgeving over het haperende ict-systeem niet geloven. „Het is om te gieren wat ze nu weer hebben bedacht om de mensen een oor aan te naaien. Dit geloof je toch niet?”, schrijft een van hen. „Het verlagen van de btw is niet afhankelijk van ict maar van politieke onwil”, meent een ander.

Velen denken dat aanpassen van de ict niet genoeg is om de Belastingdienst beter te laten werken. „Een geheel nieuw systeem bouwen werkt uiteindelijk het beste. Daarbij moeten de medewerkers leidend zijn en niet de computer”, reageert iemand.

Een insider stelt echter dat omschakelen nog niet zo makkelijk is. „Als ict’er bij de Rijksoverheid weet ik hoe complex dit kan zijn. Door de politiek worden allerlei keuzes gemaakt die koste wat het kost doorgevoerd moeten worden. Daardoor ontstaat een spaghettilandschap dat niet meer te onderhouden is. Als je daar iets aan wilt doen heb je misschien wel miljarden nodig.”