’Meerurenbonus slecht plan’

De kosten daarvan wordt gemakshalve ook bij het kabinet en vakbonden gelegd. In veel sectoren zijn er werkgevers die juist fulltime werken ontmoedigen. Het is onbegrijpelijk dat in sectoren met enorme personeelstekorten gewerkt wordt met 0-uren contracten. Direct leidinggevenden in het middenkader een sta in de weg zijn om met medewerkers tot een overeenkomst te komen voor het aantal werkuren en invulling van werktijden. Het geven van een bonus om meer uren te werken is volstrekt waanzinnig. Binnen de lopende en geldende CAO’s is het loongebouw vastgesteld. Werkgevers kunnen binnen het van kracht zijnde loongebouw loonafspraken met werknemers maken. Dit is geen zaak van de politiek.

B. Huisman