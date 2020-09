Ombudsman: Schuld na missen fiscale afdrachten

Johan belt hierover verschillende keren met de Belastingdienst. Zij geven hem geregeld een betalingsregeling zodat hij de inkomstenbelasting in delen kan betalen. Ook dat gaat niet altijd goed. Johan heeft een groot gezin om voor te zorgen en krijgt het niet gebolwerkt.

Het loopt echt spaak als Johan met pensioen gaat. Zijn inkomen loopt fors terug. Hij vraagt de Belastingdienst dan ook om kwijtschelding van de inkomstenbelasting die hij nog moet betalen. De dienst doet dit echter niet. Ze leggen Johan uit waarom: als zelfstandig ondernemer wist hij dat hij zelf nog belasting moest betalen over zijn inkomsten. Maar hij heeft hiervoor geen geld apart gehouden. Dat had wel gemoeten.

Johan is het hier niet mee eens en belt met ons. Medewerker Sander gaat de situatie grondig na. Er zijn veel regels die bepalen of iemand wel of geen kwijtschelding krijgt. De Belastingdienst moet zich hieraan houden. De dienst sloot al veel betalingsregelingen af met Johan. Daarbij hielden ze rekening met wat hij kon aflossen op basis van zijn inkomen en uitgaven. Ook kreeg hij ruimte geld apart te houden voor volgende belastingaanslagen. Maar Johan kwam de gemaakte afspraken niet altijd na en zijn schuld aan inkomstenbelasting wordt steeds groter. In dit geval vinden we het niet onbehoorlijk dat de Belastingdienst Johan de kwijtschelding weigert.

Overheidsinstanties zoals de Belastingdienst moeten zich houden aan regels. Als wij klachten behandelen, dan bekijken we of overheidsinstanties de regels op een behoorlijke manier toepassen. In Johans geval is dat gebeurd. We laten Johan dit weten, maar vertellen hem ook wat hij kan doen om zijn situatie te verbeteren. En aan welke regels de overheid zich daarbij moet houden. Zo wijzen we hem op de beslagvrije voet waar de Belastingdienst rekening mee moet houden als Johan zijn schuld aan hen moet terugbetalen. Dat is het geld wat iemand in ieder geval over moet houden om van te kunnen leven. Ook kan hij hulp krijgen van zijn gemeente bij problematische schulden. We hopen van harte dat Johan zo snel controle kan krijgen over zijn financiën. Ook om de stress wat te verminderen, die schulden doorgaans met zich meebrengen.

* Gefingeerde naam