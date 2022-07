Nood breekt wet, maar niet voor Den Haag want het reces is kennelijk heilig

Premium Columns

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) is ernstig in de war

’Het is dweilen met de kraan open, maar we moeten harder dweilen’, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) vorige week tegen De Telegraaf over de asielcrisis in Nederland. Het is een cruciaal moment in het vertrouwen van burgers als zij hun bestuurders verdenken van paniek of krankzinnig...