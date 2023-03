Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Toenemende zorgkosten leiden tot pijnlijke keuzes

Het eigen huis is voor de Nederlander een warm bad. Zo komt thuisbevallen vaker voor dan elders in de wereld, het prijkt zelfs op de lijst Inventaris Immaterieel Erfgoed. Ook als het op sterven aankomt, blijkt de wens groot om dit in het eigen huis plaats te laten vinden. Maar liefst zeventig procent geeft hier de voorkeur aan.