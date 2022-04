’Toekomst zonder Russisch gas onzeker’

Jetten heeft alleen gezegd dat Nederland dit jaar het gas van Poetin vaarwel zegt en hoe dan verder is nog onduidelijk. De praktische kanten en maatregelen zijn nog steeds niet gepresenteerd. Te denken aan de eerste paal de grond in voor een kerncentrale en extra gas op pompen in Groningen . En dit terwijl de gasprijs naar ongekende en onbetaalbare hoogte stijgt. Hadden we maar minister presidenten van het kaliber Kok en Lubbers die namen daadkrachtige besluiten. Rutte zou ook bij dit rijtje kunnen horen maar helaas heeft hij het verkwanseld door D66 met Kaag en Jetten in zijn coalitie op te nemen. Ik zie het somber in voor onze inwoners.

Pierre Verhees, Meijel