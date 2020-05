’Drukte in winkelstraten verontrustend’

In Tilburg en Den Bosch was het weer zo druk dat je zou denken dat de periode van het coronavirus al lang tot het verleden behoorde. Géén positief bericht dus. Vooral niet voor de ziekenhuizen waar ze zich al maanden uit de naad werken om het virus tot stoppen te dwingen.

De voorzitter van het Tilburgse Ondernemersfonds heeft er dan ook geen goed woord voor over en eist strenger optreden. Verbaliseren is het credo. Maar hij vergeet er wel bij te zeggen hoe dat dan gestalte zou moeten krijgen. Want daar is politie voor nodig. Héél veel politie om de duizenden overtreders op de bon te slingeren. En die zijn er nu eenmaal niet.

Je kunt er ook aan denken om de winkelstraten volledig af te sluiten en slechts gecontroleerd publiek toe te laten. Of de omliggende parkeergarages al dan niet op de middagen geheel of gedeeltelijk te sluiten. In combinatie met het continu rond laten rijden van de gemeentelijke parkeerauto met een honderd procent boetekans voor alle foutparkeerders.

Maar hoe dan ook, de mensen hebben geroken aan de minder strenge regels en in combinatie met het mooie weer dat er aan komt wordt het alleen maar steeds moeilijker om het grote publiek tot een redelijk gebruik van het verstand te overtuigen.

Jan Muijs,

Tilburg