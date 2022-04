’Incompetentie van Rutte IV’

Gemakshalve sla ik de beschamende activiteiten zoals de kindertoeslagaffaire en de non-activiteit van de woningproductie als voorbeelden even over en richt me op het heden. Tenenkrommend heb ik het kabinet af zien gaan in de Tweede Kamer met de aanpak (eigenlijk geen aanpak) van de Russische oligarchen met hun gebouwen en jachten en andere mega investeringen. En een minister-president die afgelopen vrijdagavond in zijn praatje op de radio nota bene de zaak bagatelliseerde en deed voorkomen of alles onder controle was. Daarbij komt nog een minister Jetten die, ik denk bewust, nog steeds geen kernenergiecentrales heeft besteld omdat hij en ’zijn linkse kerk’ eigenlijk nog altijd tegen zijn, maar ze zijn wel bezig de Noordzee vol te plempen met windmolens die ons niet van het Russische gas zullen afhelpen. Ik leg het moede hoofd in de schoot.

Ben v.d. Hoff, Voorschoten