’Meer waardering voor politie’

Het optreden van de ME wordt niet alleen in Den Haag geroemd maar ook in de rest van het land. Je zult er maar staan als ME’er. De bakstenen en de kanonslagen vliegen je om de oren, maar niets dan waardering en lof voor het optreden van onze dienders.

Hoe anders was deze waardering de afgelopen jaren. De politie deed aan etnisch profileren, als er tijdens een arrestatie iets mis gaat staat het hele land op zijn kop en als er iets mis gaat tijdens een arrestatie in de VS stroomt het hele Museumplein vol met demonstranten in coronatijd. ME’er denk eraan, je wordt nu de hemel in geprezen maar over een jaar wordt je opnieuw verguisd.

Jos Huisman