Maximale termijn is hard nodig in de politiek

Stop de persen: Europarlementariër Sophie in ’t Veld stapt over van D66 naar Volt. Waarom eigenlijk? Qua Europese ideeën wijkt Volt nauwelijks af van D66 en tóch maak je de overstap na dertig jaar als D66-politicus? De laatste twintig jaar was In ’t Veld Europarlementariër namens D66 in Brussel en harkte ze jaarlijks meer dan 200.000 euro per jaar aan salaris en vergoedingen binnen, maar misschien vond D66 vier termijnen van vijf jaar meer dan genoeg en zou In ’t Veld haar baan kwijtraken? Was In ’t Veld misschien zo gewend aan haar status en verdiensten en wilde ze koste wat kost Europarlementariër blijven, desnoods voor een andere partij?