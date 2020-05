Brief 1 ’Alleen harde aanpak verkeerszondaars werkt’

Het lijkt weer heel daadkrachtig maar wat betekent het dan in de praktijk? Iemand wordt betrapt op rijden zonder rijbewijs dat al reeds 17 jaar geleden is ingenomen. Dat wordt dan weer een geldboete of een voorwaardelijke celstraf dan wel een enkelbandje. Wanneer wordt er nu werkelijk een hard opgetreden door het betreffende motorvoertuig in te nemen en verbeurd te verklaren?

De politie kan dan wel optreden tegen dit verkeerszondaars maar wanneer dit wordt gevolgd door een soft optreden van de ’geitenwollensokken’ rechters is het verloren energie en kosten.

F. Heeffer, Uden

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: