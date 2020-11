’Helmplicht doet niets voor aantal ongevallen’

De discussie over de helmplicht voor snorfietsen gaat niet overwaaien en ik zie de bui al hangen dat dit uiteindelijk toch nationaal ingevoerd gaat worden.

Daarbij gaan ze voorbij aan het feit dat mensen dan andere manieren van vervoer gaan kiezen wat niet beter voor veiligheid en milieu hoeft te zijn.

Maar waar je nooit over hoort is dat bijna alle fietsers en wandelaars met “oortjes “ in fietst of wandelt en totaal in hun eigen wereld is. Zovaak dat je daarachter rijdt met je snorscooter en dat ze ineens van richting veranderen omdat ze jou toch niet gehoord hebben...

Vroeger hadden dove mensen een groot wit/rood bord met SH achterop de fiets. Ik ben ervan overtuigd dat hier meer ongelukken met letsel komen dan van snorscooters die geen helm dragen.

M. van Klink