’Gebruik gasopbrengt investeren in Groningen ’

In de hele provincie Groningen staan ca 285.000 woningen, ca 30% daarvan staan in aardbevingsgevoelig gebied, ruwweg 85.000 huizen. Als je deze 85.000 huizen afbreekt en vervangt door volledig aardbevingsbestendige woningen, met nieuwbouwwaarde van 500.000 euro kost dat in totaal 42,5 miljard. Als je eenzelfde bedrag reserveert voor bedrijven en infrastructuur is dat in totaal ca 85 miljard. Deze herbouwkosten staan in geen verhouding tot de aardgasopbrengsten. Nederland verbruikt per jaar ca 40 miljard m3, heel Europa gebruikt jaarlijks ca 500 miljard m3. Met de huidige gasreserve kan Nederland dus ca 10 jaar vooruit. Voor heel Europa gezien kan 5 jaar lang voorzien worden in het kritisch tekort, ca 20% van de jaarbehoefte. We worden hiermee onafhankelijker van het Russisch gas, geven de Groningers zekerheid en ontvangen inkomsten.

Gerard Vermeulen,

Son en Breugel