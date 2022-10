’Ontmoet elkaar weer op straat’

Buitenland

Onderzoek naar Indiase hoestdrank na dood van 66 kinderen in Gambia

India onderzoekt een hoestdrank die in het land geproduceerd is nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had gesuggereerd dat het middel mogelijk de dood van tientallen kinderen in het Afrikaanse land Gambia had veroorzaakt. Zeker 66 kinderen zouden in de afgelopen maanden aan nierfalen zijn over...