Steeds houd ik in de gaten of ik niet te dicht in de buurt kom van het loeihete fornuis

Samen met correspondent André Spaansen trek ik dinsdagavond de Groningse binnenstad in voor een verhaal over de dreigende sluiting van de horeca. Ik voor de foto’s, André voor de tekst. We zijn welkom bij Bob ten Brinke in de keuken van zijn restaurant Brussels Lof om daar samen met hem en zijn personeel de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge te volgen.