Brief 3: ’Klagen over prijzen heeft geen zin’

Een glaasje fris, 25cc, kost €2,50. Een kopje heet water met een smaakje (thee) € 2,25. Opvallend genoeg zijn deze absurde prijzen alleen in Nederland, in de de rest van de EU-landen (enkele grote steden uitgezonderd) is alles aanzienlijk goedkoper.

Dus stop maar met klagen, we zullen het wel weer zoals gewoon accepteren en doorleven.

A. Brinkman, Almere

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: