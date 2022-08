Stelling: Overheid moet meer doen om energiekosten te compenseren

Kopieer naar clipboard

De energieprijzen gaan door het dak en energiebedrijven maken zich grote zorgen over hoe hun klanten de rekeningen gaan betalen. Om de forse stijging van de energierekening van huishoudens en bedrijven deels te compenseren, neemt de overheid verschillende maatregelen: de btw op energie gaat omlaag, huishoudens met een laag inkomen krijgen een extra eenmalige energietoeslag van ongeveer € 1.300 en ze krijgen hulp om energie te besparen. De vraag is of dit voldoende is nu de prijzen blijven stijgen. Bovendien komen nu ook de middeninkomens in de knel.