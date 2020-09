’Supermarkt moet naleven coronaregels controleren’

Het was zo’n kwart over negen. Ik stond nog bij de groente toen er plots drukte en lawaai binnenkwam. Een groep scholieren stormde hard pratend naar de bakker en de snoephoek. Een man stond klem bij de bakker. Ik was verbijsterd. Geen medewerker te zien. Zelfs bij de servicebalie was niemand te zien. Bij een oude mevrouw werd bij de kassa ook geen afstand gehouden.

Toen ik was thuisgekomen en ik weer wat rustig was geworden, heb ik contact opgenomen met het filiaal. Het antwoord was misschien nog verbijsterend. De verantwoording lag bij de scholen. Ik moest maar eerder of later komen. Het was een probleem bij alle supermarkten.

’s Avonds gaf Editie NL een verslag van de toenemende nonchalanche bij de supermarkten. Dit bewees, dat ik in mijn zorg niet alleen stond.

Nu het virus weer toeslaat lijkt het me, dat juist deze bedrijven, die zorgen voor onze dagelijkse behoeften, zich aan de coronamaatregelen moeten houden en controleren. Zij en zij alleen zijn verantwoordelijk voor datgene, wat in hun bedrijf gebeurt. De gezondheid van hun klanten moet zo goed als mogelijk op de eerste plaats staan.

Joke van Leeuwen, Amersfoort