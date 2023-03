’Ongelijkheid al binnen gezin’

En wat blijkt: onze samenleving kan in zo’n zeven klassen worden verdeeld. Ik vraag me af, of het bureau zijn tijd niet beter kan gebruiken. Laten we heel klein beginnen. Is er binnen het gezin al geen verschil tussen de kinderen. Soms heeft een echtpaar al andere interesses: de één houdt van de Beatles, de ander van de Rolling Stones.

Binnen een stad is er verschil in wijken. Niet alleen in het formaat van de huizen, maar in de manier van leven. Hoe heerlijk is het niet om op warme zomeravonden gezellig met de straat wat te drinken en te kletsen. In een andere wijk moet men daar niet aan denken. En dan het bekende verschil tussen stad en platteland. Wat een geluk, dat we allemaal anders zijn!

Joke van Leeuwen, Amersfoort