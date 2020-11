’E-bikers gaan veel te snel’

Je ziet de benen meedraaien, langzaam maar ze trappen niet omdat de stand van de ondersteuning veel te hoog staat en waarschijnlijk de versnelling ook. Ik werd er op gewezen door een vriendin.

Ik fiets in een lagere stand, dus trappen. Eventueel de versnelling lager. Maar degene die amper trappen flitsen je voorbij. Ja dan heb je problemen om snel te remmen! Een spiegel aan het stuur is ook handig, vooral voor de vliegende Hollanders op een racefiets!! Maar de normale fietsers mogen zich ook wel beetje aanpassen, de hand uitsteken bijvoorbeeld en voorsorteren. Ik heb een helm voor langere afstanden en bijvoorbeeld de Veluwe. Ongeveer 20/21 kilometer per uur of minder is prima. Rustiger ook.

Ria Smink

Tiel