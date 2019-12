Brief 3 ’Mislopen gasbaten drukt op begroting’

He tekort wordt door experst geweten aan de kosten van de vergrijzing. Maar het mislopen van gasbaten heeft niets te maken met de vergrijzing. Bovendien hebben de huidige babyboomers hun steentje al bijgedragen aan de samenleving. Wat te denken van een nog latente belastingverplichting in de pensioenfondsen van ca. 50 procent van € 1500 miljard aan uitstaande pensioengelden? Dat is € 750 miljard euro (incl. b.t.w., accijnzen, energiebelasting, etc.). Deze toekomstige belastingopbrengsten zijn veel hoger dan de huidige staatsschuld en mede bij elkaar gespaard door de babyboomers.

Paul van Lier, Borger

