’Rutte te hard aangepakt’

Mark Rutte wordt al sinds zijn aantreden regelmatig geschoffeerd door de oppositie, soms in mindere mate ook door coalitiepartijen. Soms is het werkelijk bij het beledigende af, zo erg dat je je soms als Nederlander schaamt als je de debatten live volgt.

De heer Rutte is al die jaren fier overeind gebleven, en naar mijn weten heeft hij nauwelijks een dag verzuimd in al die jaren. Nu krijgt Pieter Omzigt het min of meer voor zijn kiezen door wat naar voren is gekomen uit mijns inziens volkomen legitiem beraad, en ons land is te klein. De goede man zit gebroken en gefrustreerd thuis, dus zeker niet geschikt als leider van een fractie.

De oppositie heeft niets anders te doen dan te pogen Mark Rutte onderuit te halen. De nieuwbakken eenmansfracties doen hier hard aan mee en hebben vaak het hoogste woord. Mijns inziens is Mark Rutte zeker geen plucheklever en heeft ie al die jaren niets anders gedaan dan het landsbelang dienen.

Natuurlijk worden er fouten gemaakt en wordt er soms zeer onhandig geopereerd, maar ik ken in het huidige politieke landschap niemand die zijn taken over kan nemen. Zeker Mevrouw Kaag niet die duidelijk door de mand gevallen is de laatste weken.

Mocht Rutte toch uiteindelijk terugtreden dan is het enige alternatief op dit moment het terugkeren van Klaas Dijkhoff. Laten we hopen dat het allemaal niet zo ver komt en iedereen zich weer met belangrijker zaken gaat bezig houden.

Felix Wolters