Premium Het beste van De Telegraaf

Dierorgaantransplantatie ’Belang van heel zieke mensen staat voorop’

— Cyril Moers ziet dagelijks het leed van zieke mensen die wachten op een orgaan. Volgens hem zou dierorgaantransplantatie heel goed zijn. Maar voor de lange termijn zal dit voorlopig niet lukken „omdat we de menselijke afweer tegen dierlijke organen nog onvoldoende onder controle hebben.”

Door Cyril Moers Kopieer naar clipboard

Als transplantatiechirurg zie ik dagelijks het leed van zieke mensen die wachten op een orgaan en mede daarom ben ik vóór. Maar er is een belangrijke nuance: we zijn nog lang niet zover. Hoewel men in de Verenigde Staten gestart is met kleinschalige klinische studies, zal het voorlopig nog niet lukken om met organen van dieren – meestal varkens – langdurige successen te behalen in mensen.