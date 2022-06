’Zedenzaak anders bekijken’

Het lijkt erop dat er in de risicoafweging vooral wordt gekeken naar de mogelijkheid de dader weer in de maatschappij te laten terugkeren. Dit zou ik me kunnen voorstellen bij daders van niet-gewelddadige misdrijven. Bij misdaden waarbij de dader onbeschrijflijk veel leed toebrengt bij zijn/haar slachtoffer vind ik echter dat de belangen van de burgers van dit land aanmerkelijk zwaarder zouden moeten wegen. Justitie en de overheid moeten veel voorzichtiger zijn met het in vrijheid stellen van gedetineerden met een verleden van zedenmisdaden. Het is vreselijk als iemand slachtoffer wordt van dergelijke "laffe en eerloze misdrijven". Als die echter worden begaan door iemand die justitie in handen gehad heeft is dit ronduit fnuikend. Overheid neem je taak als beschermer van je bevolking serieus en zet dat op de eerste plek.

Koos van der Boon, Overijssel