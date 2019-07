Mijn zoon is opticien en in de zaak had hij het er met hem over. Toevallig hoorde een andere klant het gesprek en zei: ’Dan ga je toch met mij mee. Ik heb vijf boten’. Afgesproken op een bepaalde plaats en daar lag tot onze stomme verbezaing een rondvaartboot voor 200 personen. We mochten op het zonnedek plaatsnemen,werden rondgevaren op de Beulakker Wieden en hadden de middag van ons leven. Dankjewel Klaske en Mannes!

Fam. Grezel, Winschoten