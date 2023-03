’Oranje beneden peil’

Het Nederlands elftal heeft met 3-0 gewonnen van ’voetbaldwerg’ Gibraltar. Ook nu is weer eens duidelijk geworden dat kwalitatief goede spelers nog geen goed elftal hoeft op te leveren. De prestatie van Oranje tegen Gibraltar was het aankijken echt niet waard. Er is voor bondscoach Ronald Koeman nog een lange weg te gaan naar de verlangde resultaten om EK-kwalificatie te behalen.

Peter Borst,

Beverwijk