’Dure benzine dwingt ons in stekkerauto’

Verschil is dat hun regering iets minder Rupsje Nooitgenoeg speelt.

Alle Nederlanders in het grensgebied, en dat zijn er nogal wat, tanken uiteraard over de grens als het verschil zo groot is. We zouden het ook kunnen omdraaien want als Nederland ónder de prijzen van België en Duitsland gaan zitten dan komen zij bij ons tanken.

Moet het verschil natuurlijk wel lonend zijn want voor 1 eurocent verschil trek je hen niet bij ons over de grens.

Op deze manier kan men heel rijdend Nederland én de economie een heel groot plezier doen. In eerste instantie zal het de schatkist wellicht wat pijn doen maar na een tijdje zal het zeker lonend worden.

Natuurlijk is dat een droomgedachte want ik vermoed dat de werkelijke reden van de hoge prijzen is dat men ons in een elektrische auto wil ’dwingen’.

Immers, Nederland moet en zal weer eens het beste jongetje van Europa moeten zijn wat betreft de klimaatdoelen.

P. van Neck, Rotterdam