’Horeca prijst zichzelf uit de markt’

Een lezer doet een oproep om de horeca niet in de steek te laten (WUZ, 8/6). Vermoedelijk komt hij uit een horecaomgeving en het is zijn goed recht om voor deze beroepsgroep op te komen, meent Adri van der Helm.

Maar zou hij of zij ook niet denken dat de horeca zich uit de markt aan het prijzen is, zeker als deze lezer bang is dat prijsverhogingen tot klantenverlies zal leiden. Nou, die angst is gegrond want ik ben al lang afgehaakt. Omstreeks 4 euro voor een pilsje dat in de winkel, bij aanbiedingen dat wel, soms slechts 50 eurocent kost, is niet leuk meer. Welke normale Nederlander wil en kan dit nog betalen? Als je die volle terrassen ziet denk je toch maar één ding, nml. dat het met de reputatie van Nederland, dat volgens vele berichten massaal van de voedselbank afhankelijk is, wel meevalt.

Adri van der Helm, Nieuwegein