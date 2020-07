Brief 1 ’Spaar de gewone man’

Minister Hoekstra van Financiën heeft zich eerder uitgesproken daar tegen te zijn. Mijn vraag is als het niet de burger mag zijn, wie dan wel? Ik ben zeer benieuwd wat minister Ollengren van Binnenlandse Zaken uit haar hoed tovert. Naar mijn mening is het maar een partij die dit gaat betalen, namelijk de burger. Dat zijn u en ik! Dat kan bijvoorbeeld via hogere belastingen.

G.J.P. Bijloo, Apeldoorn