Uitslag Stelling: Naar terras moet kunnen

Een sympathisant schrijft: „Wat er gebeurt met deze bedrijven is ’killing’ en dit wordt door de politiek niet goed opgepakt. De onrust is dus zeer begrijpelijk.” Iemand anders snapt wel dat er iets moet gebeuren, maar vindt dat de horeca zelf ook verantwoordelijkheid moet nemen. „Roep niet alleen ’we gaan de terrassen openen’, maar zorg ook dat de aantrekkingskracht beperkt blijft.”

Ondanks dat het aantal besmettingen weer hard stijgt, vinden de stemmers de timing van de acties wel prima. Daarbij vinden de respondenten dat beide branches - horeca én sportscholen - steun verdienen. „Het is begrijpelijk, maar verstandig is het niet”, meent een respondent. Iemand anders: „Het RIVM heeft geen enkele verklaring voor de stijging, terwijl alles dicht is. Ziekenhuizen blijven vol, of alles nu open is of dicht blijft.”

De kermisexploitanten roerden zich ook afgelopen week. In een kort geding tegen de staat eisen zij dat de kermissen open mogen. Ruim twee derde van de respondenten acht dit niet kansrijk. Maar iemand vindt: „Alles wat buiten kan, gewoon buiten doen. Dus terrassen, buiten sporten en de kermis. In Tilburg waren er bij de kermis vorig jaar zomer ook nauwelijks besmettingen”.

De beelden van een overvol Vondelpark riepen deze week veel emotie op. Twee derde van derespondenten denkt dat dit soort taferelen is te voorkomen als de terrassen weer opengaan. „In de horeca en sportschool is afstand veel beter te reguleren dan wanneer iedereen buiten zit te picknicken”, zo meent iemand. „Wel hutjemutje op het strand en in het Vondelpark, maar niet naar het terras? Dat valt echt niet uit te leggen”, vindt een andere respondent.

Verder vindt ruim twee derde van de stemmers dat handhaving soepel moet zijn bij ontmoetingen in de buitenlucht. Het vertrouwen in de horeca is groot. De meeste respondenten denken daarbij dat de horecaondernemers prima in staat zijn om de coronamaatregelen in acht te nemen. „Horeca en sportscholen deden juist zo hun best. Daarom is het nu zo wreed dat deze sectoren de nek om wordt gedraaid.”

Daarbij zouden de meeste deelnemers het liefste zien dat cafés en restaurants binnen én buiten weer opengaan. Sportscholen zouden wat de meesten betreft ook prima binnen én buiten open kunnen. Iemand suggereert bij het openen van deze sectoren de avondklok wel te handhaven, om te voorkomen dat het vooral in cafés binnen té gezellig wordt en mensen geen afstand houden. Anderen suggereren onderscheid te maken tussen kroegen en restaurants. „Bij cafés alleen de terrassen openen, maar bij restaurants binnen zitten wel toelaten”, schrijft een stellingdeelnemer.

Het liefste zien de respondenten dat de horeca weer opengaat. De meesten willen vooral weer naar het terras. Bijna niemand heeft op het moment behoefte aan de kermis. Een deelnemer maakt het niet uit: „Buitenlucht is goed voor de mens: of je die nou krijgt bij een terrasje pakken of bij sporten in de buitenlucht. Het is allemaal goed voor lijf en leden en de economie”.