Nederland heeft Mark Rutte nodig

De verkiezingen komen eraan, de partijen zijn aan hun campagnes begonnen. Ondanks dat de verwachting is dat Mark zich als politiek leider van de VVD weer verkiesbaar zal stellen en daarmee weer hoge ogen zal gooien naar het premierschap, moet Mark zelf de keuze nog maken. Wat gaat hij doen? Mark heeft zich, hobbelend van crisis naar crisis, de afgelopen 10 jaar een waardig premier getoond. Van welke politieke kleur je ook bent, je kan niet ontkennen dat hij gerespecteerd is bij brede lagen van de bevolking. Je hoeft niet van hem te houden om hem een goede leider te vinden. Juist ook in de huidige crisis laat Mark maar weer eens zijn ongeëvenaarde kwaliteiten zien. Hij houdt de boel bij elkaar, gaat voorop in de strijd, vindt oplossingen waar andere doordiscussiëren, is empathisch en houdt collega’s uit de wind als die het even moeilijk hebben. En tussendoor laat hij ook in Europa nog even weten hoe de wereld in elkaar zit en geeft hij les aan een middelbare school. Hulde! Dus Mark, graag nog 4 jaar. Nederland heeft je nodig.

Don Hoogeweg