Uitslag Stelling: Meer op de kleintjes letten

De grote concerns maakten met de kwartaalcijfers bekend grotere omzetten te hebben gedraaid dan in 2021, vooral doordat ze de prijzen van hun producten hebben verhoogd. Alleen op die manier kunnen ze met duurdere grondstoffen en hogere kosten blijven investeren, zo betogen zij. Deelnemers aan de Stelling van de Dag vinden dat niet eerlijk: „Er worden recordwinsten gemaakt over de rug van de burger”, zo zegt een stemmer. Een ander zegt ook: „Dat moet niet mogen, want bij veel mensen staat het water inmiddels aan de lippen.”

Een aantal deelnemers signaleert dat in Duitsland de prijzen lager zijn. Voor veel mensen die in het grensgebied wonen is de oplossing dan ook nabij: boodschappen over de grens. „En dan kun je meteen tanken”, klinkt het triomfantelijk.

Ruim 90 procent van de deelnemers ziet in de prijsstijgingen aanleiding om op een andere manier boodschappen te doen. Overstappen van een A-merk naar een huismerk wordt bijvoorbeeld veel gedaan. Hoewel Unilever-voorman Alan Jope onlangs nog beweerde die trend niet te zien, zegt maar liefst 89 procent van de stemmers die beweging wel te hebben gemaakt. Een van hen zegt: „Ja, we moeten wel, anders komen we niet rond.”

Bij verdere prijsstijgingen zullen ze nog vaker kiezen voor huismerken, zegt 86 procent van de deelnemers. Als het daarop aankomt zijn broodbeleg, frisdrank en toiletpapier de voornaamste kandidaten voor een merkwissel. „A-merken koop ik allang niet meer. Dat is niet te betalen. We kopen prijsbewust en toch moeten we aan het einde van de maand de eindjes aan elkaar knopen.”

Veel stemmers doen al heel bewust boodschappen, waarbij bijna de helft van de deelnemers overweegt naar een goedkopere supermarkt over te stappen. Aldi, Lidl en Dirk van de Broek worden veel genoemd. „Ik kom alleen nog bij Albert Heijn voor de aanbiedingen”, zegt een stemmer. Niet iedereen heeft die keuze, signaleert een ander: „Ouderen zijn aangewezen op de dichtstbijzijnde super.” Toch vinden veel deelnemers de goedkopere supermarkten een uitkomst: „De eerste beste stevige besparing krijg je al door Albert Heijn en Jumbo links te laten liggen. Vervolgens werken vanuit een thuis gemaakt boodschappenlijstje, aanbiedingen doornemen en dan laveren tussen de boodschappen en aanbiedingen bij goedkopere supermarkten. Het loont echt!”

Verdere prijsstijgingen gaan er ongetwijfeld voor zorgen dat er niet alleen goedkoper boodschappen worden gedaan, maar ook minder. Slechts 16 procent van de deelnemers laat er geen koekje voor liggen, maar de rest zegt minder eetwaren aan te gaan schaffen. Een stemmer zegt: „Koopjes aflopen doe ik al, dus het wordt minder boodschappen halen, alleen het hoognodige kopen. Dan maar wat minder.”

En dan de vraag: komt het nog goed met de prijzen, als de kosten voor grondstoffen dalen, bijvoorbeeld? Nou, reken daar maar niet op, zegt 96 procent van de stemmers: „Het is net als het kwartje van Kok. Eenmaal erbij is nooit meer eraf.”