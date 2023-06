’Koester Nederlandse vissers en boeren’

We zetten onze Noordzee vol met onrendabele windparken en het gebruik van landbouwgronden voor zonneparken ligt op de loer. We gaan eraan voorbij dat ons unieke landje een grote rol moet gaan vervullen in de wereldwijde voedselvoorziening. Een derde van de landbouwgrond op onze aarde is al door de klimaatverandering verdwenen en dat houdt niet op. Ook is het de vraag of onze bevriende buurlanden de verminderde wateraanvoer uit de bergen voor ons laten doorstromen.

Koester onze vissers en boeren, we zullen ze in de toekomst hard nodig hebben. En zet echt in op kernenergie, want een nog grotere vraag naar stroom voor de productie van waterstof, het omzetten van zeewater naar drinkwater en de bomenstook stoppen, kan alleen met kernenergie worden opgevangen.

Maak dat de EU eens duidelijk!

Niek Gahrmann