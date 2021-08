’Voer weer LOM-scholen in’

Vóór de bezuinigingsmaatregelen WSNS en Passend Onderwijs wist ieder kind dat als je je niet normaal gedroeg je naar de LOM-school werd gestuurd. Een school voor kinderen met opvoedproblemen. Leerkrachten die ongewenst gedrag en opvoedingsproblemen bij een kind constateerden waren autonoom om deze verwijzing naar de LOM-school te regelen.

Nu de LOM-school niet meer bestaat, is daardoor deze maatschappelijke normaliserende druk verdwenen voor de jeugd vanaf 4 jaar en is de leerkracht niet meer bevoegd deze afweging en verwijzing te maken. Het resulteert daardoor nu in tieners die elkaar tot de dood belagen.

Welk kabinet heeft het lef om deze destijds domme bezuiniging terug te draaien t.b.v. een onderling veilige maatschappij voor onze jongeren?

Chris Wiets, Soest