’Verspilling bij betrekken huurhuis’

Vroeger konden nieuwe huurders langskomen en aangeven wat ze wel en niet wilden hebben, al of niet tegen betaling. Maar de tijden zijn veranderd. Ondanks dat het huis prachtig was verbouwd, mijn vader was timmerman, moest het hele huis in de originele staat worden teruggebracht. Dat heeft ons met medewerking van een bedrijf 4000 euro gekost. De nieuwe, Poolse bewoners met een klein kind, kwamen in een totaal leeg huis terecht dat helemaal opgeknapt en gestoffeerd moest worden. Ook was de huur was van 535 euro p/m verhoogd naar 900 euro! En dat noemen ze dan sociale huurwoningen. Wat een enorme verspilling van geld, tijd en materialen. Zeker in deze tijd van hergebruik, toenemende armoede en kringloopwinkels.

Monique Harinck, Amstelveen