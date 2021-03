’Compliment voor club’

Er wordt niet geschreven of gezegd dat het een topprestatie was van de ondergewaardeerde sporters of clubs. Geef de kleine clubs een compliment! Voorbeeld: Feyenoord tegen Emmen. De pers heeft het slechts over de wanprestatie van Feyenoord en niet over de geweldige inzet van Emmen.

Aart Bijvoet, Volendam