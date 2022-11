Stelling: Concurrentie op het spoor nodig

Premium Financieel

Vervoerders: vliegtaks jaagt transferpassagiers de trein uit

De voorgestelde vliegtaks jaagt lucht-treinreizigers volgend jaar van het spoor weer het vliegtuig in. Dat stellen Schiphol, ProRail, KLM en NS, die samenwerken in een project om meer luchtreizigers in de trein te krijgen, in een brief aan de Tweede Kamer die in handen is van De Telegraaf.