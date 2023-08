’Stop ook samenwerking met dierentuinen’

Tweede helft tachtiger jaren demonstreerde ik met het Anti Diergebruik Komitee bij het Dolfinarium, we informeerden bezoekers bij de poort over de wreedheden die binnen plaatsvonden. Vijfendertig jaar later zien steeds meer reisorganisaties en winkelketens het leed van het laten doen van repeterende kunstjes door hoog sensitieve dieren, gehouden in een echoënd bad. Ik spreek de hoop uit dat de samenwerking met dierentuinen ook wordt gestopt. Daar slijten dieren hun lange leven in beperkte ruimten, waar zij zich vervelen en daardoor stereotype gedragingen gaan vertonen en een gebrek aan privacy hebben -het dier moet elk moment zichtbaar zijn voor de bezoekers. Argument als het behoud van diersoorten kan beter omschreven worden als instandhouding van de dierentuin zelf en ter vermaak van de bezoekers. Anno 2023 is een dierentuin -evenals een dolfinarium- niet meer van deze tijd.

Corrie van Schaik, Enkhuizen