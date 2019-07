Uitslag stelling: ’Recycle-campagne nodig’

De afvalberg elektronische apparaten groeit zo hard dat Nederland moet oppassen voor boetes uit Brussel. Consumenten gooien bijvoorbeeld oude mobieltjes weg bij het huisvuil in plaats van hun oude elektronica in te leveren bij de milieustraat of de winkelier. Er worden steeds meer nieuwe elektronische apparaten gekocht doordat het aanbod toeneemt. Tegelijkertijd zijn consumenten sneller uitgekeken op bestaande apparatuur terwijl die soms nog goed functioneert. De meeste respondenten vinden dat echte spilzucht. Eén van hen benadrukt in dit verband het hebzuchtig gedrag van sommige consumenten: „Ja, want stel je eens voor dat je niet het laatste model iPhone of iPad hebt! Dan tel je toch niet meer mee bij al je ’vrienden’.” Toch stellen sommigen dat vervanging soms noodzakelijk is: „Vaak is je oude spul nog wel goed maar omdat er steeds maar updates bijkomen kan het oude apparaat het niet meer aan.”

Nederlanders kopen dus steeds meer elektronica, maar het inzamelpercentage blijft in verhouding ver achter. Afgedankte elektronica-apparaten die verstopt liggen in kasten en laden vormen samen een zogeheten ’onzichtbare afvalberg’. Van de deelnemers die aangeven oude mobieltjes in huis te hebben, geeft de meerderheid aan dat zij deze als reserve-telefoon willen aanhouden en sommigen (13 procent) zijn de oude apparatuur gewoon vergeten.

De meesten vinden wel dat er een aparte campagne moet komen om aandacht te geven aan het recyclen van oude elektronica. In oude elektronica zitten immers waardevolle, herbruikbare grondstoffen, erkennen acht op de tien deelnemers.

In de wet staat dat dit jaar 65 procent van het gewicht van de nieuw op de markt gebrachte apparatuur ingezameld en verwerkt moet worden. Boetes vanuit Brussel dreigen als dat niet gehaald wordt. Maar in 2017 zaten we op 54 procent, vorig jaar zijn we gedaald naar 49 procent.

In het najaar start een landelijke campagne die het belang van recyclen nogmaals moet onderstrepen. Maar weinigen nemen de moeite het afval naar een gemeentelijk afvalpunt of winkel te brengen. Mogelijk weten velen niet dat bij de aanschaf van een nieuw apparaat de leverancier verplicht is het afgedankte exemplaar kosteloos terug te nemen. En kleine apparatuur is vaak gratis in te leveren bij winkels, ook als er niets nieuws is gekocht.

Toch zijn er deelnemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Zo schrijft één van hen: „Ik kan niet voor een ander praten, maar ik koop alleen iets als er wat kapot is en het niet meer gemaakt kan worden. De rest lever ik af bij de milieustraat van mijn gemeente. De mobieltjes gaan naar het goede doel.”

Sommigen zien ook ruimte voor verbetering: „Maak verzamelpunten toegankelijker, net als het verzamelen van papier en plastic.” En een ander valt bij: „Misschien is een centraal verzamelpunt naast de glasbak een idee?”

Maar over een statiegeld-plan voor afgedankte apparatuur zijn de meningen erg verdeeld: 44 procent omarmt het idee, terwijl 48 procent zo’n financiële prikkel afwijst.