’Inkomen gedaald sinds invoering euro’

Mijn inkomen is sinds de invoering van de euro nominaal gedaald met ruim 10 procent. Volgens de cijfers van het CBS is de inflatie in die twintig jaar ongeveer 40 procent geweest. Daar zit de komende inflatie van minstens 5 procent nog niet bij. Mijn koopkracht (en die van andere gepensioneerde lotgenoten) is met minstens 50 procent gedaald. En een inkomensverbetering voor de gepensioneerden zit er in de (nabije) toekomst echt niet in. Voor mij en mijn lotgenoten heeft de euro dus weinig goeds gebracht. Dit 20-jarig jubileum is bepaald geen feest. Waar blijft die serieuze ouderenpartij die het nu eens echt voor ons gaat opnemen?

Hans Bakker, Ridderkerk