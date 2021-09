Brief 2 ’IMF trapt open deuren in’

Er moet meer gebouwd worden en het huizenbezit moet worden belast in box 3. Dit om jongeren op de woningmarkt meer kansen te geven.

Toen ik in de jaren ’70 van de vorige eeuw mij liet inschrijven als woningzoekende in de gemeente Bussum, kreeg ik netjes een briefje terug dat ik 15 jaar moest wachten op een flat en 25 jaar op een woning. Ook toen was er al woningnood. Nu worden alle ouderen die hun leven lang netjes hebben geleefd en goed op de centjes hebben gepast gestraft omdat hun woning in waarde is gestegen. Ditzelfde geldt voor de pensioenen, die worden niet geïndexeerd omdat de regering weigert om de rekenrente aan te passen, anders is er niets voor de volgende generaties. Het is toch zo dat de oudere generatie de pensioenpotten hebben gevuld en niet de toekomstige generaties. Laat de jongeren geduld hebben, bij ons kwam het ook niet aanwaaien. De meeste ouderen hebben heel hard moeten werken om hun hoofd boven water te houden en om hun kinderen een goede toekomst te geven.

F. van Gelderen, Hilversum

