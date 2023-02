Premium Het beste van De Telegraaf

Column Annemarie van Gaal Verhuis huurtoeslag naar corporaties

„We hebben de ambitie om de toeslagen af te schaffen”, stond er in het regeerakkoord. Óf de ambitie óf de kwaliteit blijkt niet aanwezig in dit kabinet, want volgens minister Karien van Gennip is het allemaal best ’ingewikkeld’ en ’complex’, dus schuift ze deze hete aardappel liever door naar een volgend kabinet. Kiezen voor de gemakkelijkste weg, heet dat.