Brief 1 ’Prikbewijs niet geheim’

Waarin corona voorlopig nog de boventoon voert. Zo mogen werkgevers niet van hun personeel vragen of ze gevaccineerd of getest zijn tegen corona. Want: privacy! Wat is dat toch voor onzin? Iedereen in dit land met verstandige ouders is al vele malen ingeënt tegen allerlei ziektes. Dat is geen geheim. Nee, zelfs een algemeen feit.

Bekijk ook: Leaseplan eist vaccinatie van personeel

Er zijn al vele miljoenen mensen tegen corona ingeënt. En waarom zou je dat niet van elkaar mogen weten of aan elkaar mogen vragen? Privacy is bijvoorbeeld wat je in je slaapkamer al dan niet uitvoert. Of hoeveel geld je op de bank hebt staan, om eens twee uitersten te noemen. Tegen al die ’wokers’, ontkenners en privacygevoeligen zou ik dan ook willen zeggen: kom eens onder die steen vandaan. Je bent niet alleen alleen op deze wereld!

Jan Muijs, Tilburg

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: