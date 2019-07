Ik lees wekelijks minimaal tien berichten in deze krant waarvan ik van mijn stoel val. Neem even het bericht dat Henk Otten ruzie heeft met zijn partij Forum voor Democratie. De partij beschuldigt hem van een ’vermoedelijke poging tot fraude’ en van ongeoorloofde grepen in de partijkas en zet Otten officieel uit de partij, zo werd gisteravond duidelijk.