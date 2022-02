Of we daar even mochten zitten. We kregen meteen toestemming en er werd ons ook nog koffie mét gebak gebracht. Zo konden we lekker uit de wind even rusten. Wat een gastvrijheid.

Henny en Teus Rakhorst, Echten

Ook een bijdrage leveren? Mail ons uw verhaal via wuz@telegraaf.nl